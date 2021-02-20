Минтруда о росте доходов Госфонда социальной защиты

За этот период выручка ГФСЗ увеличилась на 39%, или на 1 миллиард 327 миллионов манатов, в 2020 году прибыль составила 4 миллиарда 748 миллионов манатов.

Поступления от взносов по обязательному государственному социальному страхованию (ОГОС) в доходах фонда составили 70%, или 1 миллиард 467 миллионов манатов, увеличившись в прошлом году на 3 миллиарда 553 миллиона манатов. Увеличение платы за ОГОС в Фонд составило 84% в государственном секторе и 63% - в частном секторе.

Последовательные меры по увеличению сбора доходов ГФСЗ, обеспечению прозрачности системы социального обеспечения и оптимизации деятельности Фонда дали возможность созданию резервов в 2018 году 22 тысячи, в 2019 году 197 тысяч и в 2020 году 235 тысяч манатов.

Объем трансфертов из госбюджета в ГФСЗ на выполнение государственных обязательств за последние три года снизился на 10%, учитывая, что социальные выплаты были значительно оптимизированы и улучшены, а выплаты населению за указанное время увеличились на 1,3 миллиарда манатов. Если на 1 января 2018 года сумма, выплаченная из госбюджета, составляла 38,1 процента бюджета ГФСЗ, то в 2020 году этот показатель упал до 26 процентов. Таким образом, финансовая независимость и устойчивость ГФСЗ была усилена.