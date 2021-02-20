Азад Джафарли назначен на место "могильщика старого Баку"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Азада Махьеддин оглу Джафарли начальником Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Минкультуры, сообщает АзерТАдж.

Напомним, ранее эту должность занимал Закир Султанов, который был задержан в ходе спецоперации СГБ. В ходе следствия было установлено, что З.Султанов присвоил часть средств из госбюджета, выделенных на охрану, реконструкцию, восстановление объектов культурного наследия Азербайджана и исторических памятников. Более того, З.Султанов принимал непосредственное участие в уничтожении многих исторических памятников в Баку и других городах Азербайджана.