Гарибашвили: Один из первых моих визитов будет в Азербайджан

Один из первых визитов нового премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили будет в Азербайджан. Об этом, как сообщает haqqin.az со ссылкой на грузинские СМИ, он заявил в своем обращении к парламенту.

Премьер отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии. «У меня очень хорошие отношения с мудрым лидером Азербайджана господином Ильхамом Алиевым», - сказал Гарибашвили.

На заседании политсовета партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» 18 февраля единогласно было принято решение о выдвижении Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры страны.

Напомним, премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку. Причиной своего решения уже бывший премьер назвал разногласия в команде.