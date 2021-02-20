Холода вынуждают «Азеригаз» работать в усиленном режиме

После уведомления об изменении погодных условий на территории Азербайджана с 17 февраля ПО «Азеригаз» работает в усиленном режиме. Учитывая, что с 23 февраля ожидается очередное резкое похолодание, гендиректор ПО Руслан Алиев снова предупредил соответствующие структуры «Азеригаз» о необходимости ответственно подходить к работе.

В частности, будет строго контролироваться распределение природного газа в нормальном режиме и правильная организация дежурных смен. В эти дни также отложены ремонтные работы в газовой сети. При этом оперативно будут решаться вопросы, связанные с авариями, утечками газа и неисправностью газовых счетчиков.

«Обращаемся к абонентам, чтобы они немедленно информировали о любых проблемах, которые могут возникнуть с газоснабжением, в колл-центр 104/185. Кроме того, они могут отправлять сообщения на адреса нашей постоянно активной социальной сети WhatsApp (+99477) 3 104 104», - говорится в сообщении.

В ПО «Азеригаз» также отметили, что начиная с 17 февраля наблюдается суточный рост объемов потребления газа. Этот показатель варьируется в пределах 32-35 миллионов кубометров. По сравнению с аналогичным показателем предыдущего года этот показатель вырос вплоть до 8 миллионов кубометров.