Инвалидов войны обеспечивают высокотехнологичными протезами видео
Министерство труда и социальной защиты населения продолжает работу по обеспечению высокотехнологичными протезами ветеранов Отечественной войны Азербайджана.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, Алиев Васиф Шакир оглу потерял ногу в боях за освобождение Физули. После обследования в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Минтруда, а также этапа подготовки к протезированию Васиф Алиев был обеспечен высокотехнологичным протезом.
Эти современные средства реабилитации позволяют свободно передвигаться без посторонней помощи.