Министерство труда и социальной защиты населения продолжает работу по обеспечению высокотехнологичными протезами ветеранов Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, Алиев Васиф Шакир оглу потерял ногу в боях за освобождение Физули. После обследования в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Минтруда, а также этапа подготовки к протезированию Васиф Алиев был обеспечен высокотехнологичным протезом.

Эти современные средства реабилитации позволяют свободно передвигаться без посторонней помощи.