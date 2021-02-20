Во второй день международной оборонной выставки IDEX-2021 в Абу-Даби состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с делегацией Сербии во главе с министром обороны Небойшей Стефановичем.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Миноборонпрома, на встрече было широко обсуждено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Сербией в военно-технической сфере, перспективы дальнейшего сотрудничества.

Мадат Гулиев довел до внимания сербского министра, что Министерство оборонной промышленности было создано в 2005 году по личной инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, достойного преемника великого лидера Гейдара Алиева, с целью поддержания боеготовности наших Вооруженных сил на постоянном высоком уровне.

Выразив искреннее удовлетворение встречей, министр Небойша Стефанович выразил уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Сербией в военно-технической сфере будет продолжаться и впредь.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере.