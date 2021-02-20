Начались переговоры Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Беларуси - Владимира Путина и Александра Лукашенко - началась в Сочи. Об этом сообщает БелТА.

Как пишет агентство, регламента по продолжительности переговоров нет. Ожидается, что лидеры двух стран вместе пообедают и покатаются на лыжах.

Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что встреча пройдет в Красной Поляне и, как ожидается, продлится фактически целый день. На повестке вопросы развития крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, в ходе беседы будет затронута тема Союзного государства.