Новые возможности в новых счетчиках «Азеригаз»

Начиная с марта у абонентов со счетчиками предварительной оплаты, которые устанавливаются на место изымаемых для проверки счетчиков, появятся новые возможности, сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО «Азеригаз».

Так, начиная с марта в устанавливаемых счетчиках предварительной оплаты появится возможность брать кредит в размере 20 кубометров газа. Раньше этот объем равнялся 10 кубометрам газа.

В «Азеригаз» заявляют, что данный шаг будет удовлетворять интересы абонентов.