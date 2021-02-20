Плененный террорист И.Ч.: «ПКК направила террористов в Карабах»

Террористы ПКК, задержанные в ходе проведенной силами безопасности и армией Турции на севере Ирака антитеррористической спецоперации, во время допросов дали показания о поддержке террористической организации иностранными государствами и о том, как эти государства использовали террористов ПКК в своих целях, пишет турецкое издание Yeni Şafak.

Так, сдавшийся силам безопасности Турции в конце 2020 года террорист И.Ч. говорит, что ПКК отправляла своих террористов в Карабах для поддержки армян. По словам террориста, почти все члены их организации знали об этом.

Напомним, в прошлом году, накануне начала военных действий в Карабахе, достоверные, в том числе иностранные, источники распространяли достаточно правдивую информацию о переброске Арменией в Карабах террористов ПКК из Ирака и Сирии. Речь шла о нескольких тысячах террористов ПКК. Ранее также было известно, что в Карабахе есть лагеря ПКК. Вскоре после окончания войны командир женских отрядов ПКК в интервью близким к организации СМИ подтвердила отправку отрядов в Карабах для помощи армянам.

Террорист И.Ч. говорит, что лидер ливийских мятежников Халифа Хафтар также стремился пользоваться услугами ПКК в борьбе против Турции. Халифа Хафтар, отправив своих людей в Сирию, попросил у ПКК помощи против Турции. По словам террориста, на совещании один из лидеров ПКК Фехман Гусейн сказал: «Хафтар просит поддержки у YPG (сирийское крыло ПКК – ред.)».