Плененный террорист И.Ч.: «ПКК направила террористов в Карабах»
Террористы ПКК, задержанные в ходе проведенной силами безопасности и армией Турции на севере Ирака антитеррористической спецоперации, во время допросов дали показания о поддержке террористической организации иностранными государствами и о том, как эти государства использовали террористов ПКК в своих целях, пишет турецкое издание Yeni Şafak.
Так, сдавшийся силам безопасности Турции в конце 2020 года террорист И.Ч. говорит, что ПКК отправляла своих террористов в Карабах для поддержки армян. По словам террориста, почти все члены их организации знали об этом.
Напомним, в прошлом году, накануне начала военных действий в Карабахе, достоверные, в том числе иностранные, источники распространяли достаточно правдивую информацию о переброске Арменией в Карабах террористов ПКК из Ирака и Сирии. Речь шла о нескольких тысячах террористов ПКК. Ранее также было известно, что в Карабахе есть лагеря ПКК. Вскоре после окончания войны командир женских отрядов ПКК в интервью близким к организации СМИ подтвердила отправку отрядов в Карабах для помощи армянам.
Террорист И.Ч. говорит, что лидер ливийских мятежников Халифа Хафтар также стремился пользоваться услугами ПКК в борьбе против Турции. Халифа Хафтар, отправив своих людей в Сирию, попросил у ПКК помощи против Турции. По словам террориста, на совещании один из лидеров ПКК Фехман Гусейн сказал: «Хафтар просит поддержки у YPG (сирийское крыло ПКК – ред.)».
«До начала операции ВС Турции на севере Ирака за полчаса до этого две страны сообщили нашей организации о том, по каким точкам будут нанесены удары», - сказал во время допроса террорист Ш.М.
По его словам, террористическая организация имела тесные связи с разведками Франции, США и Сирии. Он также сообщил, что США поставили террористам бульдозеры, экскаваторы, грузовики и бронетехнику. Франция же снабжала ПКК фотоснимками и координатами, полученными в результате работы разведывательных беспилотников.
Другой террорист, Д.М., говорит, что США выделили особый персонал для охраны лидеров ПКК. Например, восемь телохранителей одного из лидеров ПКК «Бахоза Эрдала» были американскими солдатами. А другой лидер террористов ПКК, «Софи Нуреттин», скрывался какое-то время на базе ВС США в Северном Ираке.
Отметим, что ВС Турции в ходе наземной и воздушной операции на севере Ирака уничтожили лагеря террористов ПКК, склады вооружения и боеприпасов, а также десятки боевиков организации. В одном из укрытий были обнаружены тела 13 турецких граждан, которых террористы держали в заложниках почти 6 лет. Эти люди были расстреляны незадолго до того, как до схрона добрались турецкие спецназовцы. Спецназу ВС Турции удалось взять живыми некоторых террористов.