В БТА обсудили национальные приоритеты до 2030 года

Выступая на мероприятии, председатель правления БТА Вусал Керимли отметил, что данный документ имеет важное значение с точки зрения динамичного и всестороннего развития страны. Было отмечено, что Национальные приоритеты отражают новые вызовы и направления в успешно продолжающемся социально-экономическом развитии, проявившиеся после Отечественной войны. Определенные приоритеты приведут к усилению экономики страны, тем самым будет улучшено социальное благополучие населения.

В Бакинском транспортном агентстве в формате видеоконференции состоялось обсуждение «Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030», утвержденных распоряжением президента Азербайджана от 2 февраля 2021 года.

Глава БТА отметил, что в Азербайджане реализуются экономические реформы, соответствующие новым глобальным критериям. Страна вступает в постпандемийный и постконфликтный период. Охватывающий 2021-2030-е годы период считается стратегическим этапом. Определенные для 10 лет Национальные приоритеты внесут важный вклад в будущее развитие страны. В этой программе нашли отражение национальные интересы, новая социально-экономическая реальность, экономическое процветание страны и благополучие народа.

Также было доведено до внимания, что большинство мер, предусмотренных в плане деятельности БТА, основываются именно на Национальных приоритетах. План деятельности БТА на последующие годы также будет подготовлен с учетом положений этого документа.

Основными приоритетами деятельности БТА являются вклад в экономику, продвижение легальных трудовых отношений и повышение занятости, сокращение теневой экономики, усиление сотрудничества между государственным и частным секторами, охрана окружающей среды и развитие инклюзивного общества.

Главной целью всех направлений деятельности БТА в соответствии с успешной социально-экономической политикой главы государства является служение гражданину и улучшение его благосостояния.