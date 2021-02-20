Мадат Гулиев с техникой доехал до Абу-Даби, а армяне нет широкий резонанс в Армении
Как сообщалось ранее в наших предыдущих выпусках, Азербайджан в лице Министерства оборонной промышленности активно участвует в крупнейшей военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. Азербайджан на этой выставке представляет министр оборонной промышленности генерал-полковник Мадат Гулиев, который проводит активные встречи и консультации с представителями правительств различных стран.
На выставке с участием около 900 ведущих компаний из 59 стран представлены 106 наименований вооружения и боеприпасы производства предприятий Министерства оборонной промышленности Азербайджана, в том числе беспилотные летательные аппараты, минометы и другие виды вооружений.
Успех Азербайджана в Абу-Даби вызвал широкий общественный резонанс в Армении в свете полного провала действий армянского правительства.
Как сообщают армянские СМИ, армянская военная техника не доехала до Абу-Даби из-за возникших логистических проблем. По этой причине она не была представлена в специально выделенном для Армении павильоне. Об этом официально заявило Министерство высокотехнологической промышленности Армении, комментируя критические публикации об отсутствии армянской продукции в IDEX-2021.
В Армении начато служебное расследование причин отсутствия военных разработок из Армении.
Ранее haqqin.az сообщал, что министр Мадат Гулиев провел встречи с заместителем премьер-министра, министром президентских дел ОАЭ шейхом Мансуром ибн Зайдом Аль Нахайяном, министром обороны Сербии и другими официальными лицами, принимающими участие в выставке.