Как сообщалось ранее в наших предыдущих выпусках, Азербайджан в лице Министерства оборонной промышленности активно участвует в крупнейшей военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. Азербайджан на этой выставке представляет министр оборонной промышленности генерал-полковник Мадат Гулиев, который проводит активные встречи и консультации с представителями правительств различных стран.

На выставке с участием около 900 ведущих компаний из 59 стран представлены 106 наименований вооружения и боеприпасы производства предприятий Министерства оборонной промышленности Азербайджана, в том числе беспилотные летательные аппараты, минометы и другие виды вооружений.