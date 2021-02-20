НАТО наращивает силы в Черном море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс наращивает силы в Черном и Балтийском морях. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, это происходит из-за возросшей активности России. Столтенберг также призвал увеличить расходы НАТО на оборону и сдерживание.

«Только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Черном море. В том числе состоялись учения с украинскими ВМС», — сказал генсек.

Руководитель альянса также назвал Украину главным союзником НАТО в регионе.