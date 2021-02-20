Подразделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) потушили пожар в подвале здания недалеко от круга 20 Января в Ясамальском районе Баку. Об этом сообщили в министерстве.

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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на территории вблизи круга 20 Января в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает сайт МЧС, на место пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства. По предварительным данным, в подвале здания горит строительный мусор. Работы по тушению пожара продолжаются, принимаются неотложные меры по локализации огня.

Дополнительная информация будет представлена.