Пожар в Баку потушили обновлено 20:01
Подразделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) потушили пожар в подвале здания недалеко от круга 20 Января в Ясамальском районе Баку. Об этом сообщили в министерстве.
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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на территории вблизи круга 20 Января в Ясамальском районе Баку.
Как сообщает сайт МЧС, на место пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства. По предварительным данным, в подвале здания горит строительный мусор. Работы по тушению пожара продолжаются, принимаются неотложные меры по локализации огня.
Дополнительная информация будет представлена.