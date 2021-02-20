В Армении возбудили уголовное дело из-за заявлений Вазгена Манукяна

В полиции Армении возбудили уголовное дело в связи с заявлениями кандидата в премьер-министры Армении от оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазгена Манукяна, сделанными в ходе митинга оппозиции. Об этом сообщил советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

Он отметил, что дело возбуждено по статье 301 (публичные призывы к насильственному захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному изменению конституционного строя Республики Армения) Уголовного кодекса, пишут армянские СМИ.

Уголовное дело направлено в Следственный комитет для производства предварительного следствия.

Вазген Манукян на недавнем митинге представил варианты отстранения действующего руководства Армении от власти. Он, в частности, отметил:”Нужно быть готовыми молниеносно взять власть путем восстания”.