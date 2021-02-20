Закупленная Азербайджаном и применяемая для защиты от COVID-19 вакцина CoronаVac китайской компании Sinovac эффективна также против британского и южноафриканского штаммов коронавируса, сообщает haqqin.az со ссылкой на Reuters.

Об этом заявил глава биомедицинского центра Бутантан в бразильском Сан-Паулу Димас Ковас, сославшись на результаты испытаний в Китае. Ковас руководит внутренними испытаниями китайской вакцины и поставляет ее для министерства здравоохранения Бразилии.

«Мы протестировали эту вакцину в Китае против английского и южноафриканского вариантов коронавируса, и тесты дали хорошие результаты», - заявил он.

Ковас не сообщил более подробной информации относительно того, насколько эффективен CoronаVac против этих штаммов.

В бразильском штате Сан-Паулу уже начали массовую вакцинацию. Всего Бразилия закупила 100 миллионов доз.

В Бутантане вакцину также тестируют на предмет защиты от бразильского варианта вируса, который появился в городе Манаус. «Скоро мы получим результаты, и мы уверены, что они будут положительными», - сказал Ковас.

Ковас ожидает, что CoronaVac будет иметь преимущество перед другими вакцинами из-за технологии, которая используется.

Напомним, в Азербайджане вакцинация с использованием Sinovac началась 18 января. В первую очередь были вакцинированы медицинские работники, а 8 февраля началась вакцинация граждан старше 65 лет.

Китайская вакцина также одобрена в Турции, Индонезии, Чили, Мексике, на Филиппинах и т.д.