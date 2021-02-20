Джейхун Байрамов соболезнует Италии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с убийством посла Италии в Демократической Республике Конго. Об этом Джейхун Байрамов написал в Twitter.

"Глубоко опечален известием об убийстве посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттанасио и военнослужащего в результате нападения на конвой ООН. Выражаем глубокие соболезнования семьям жертв и дружественному народу Италии", - отметил глава МИД Азербайджана.

Напомним, посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттанасио был убит в результате вооруженного нападения на востоке страны. Об этом сообщило Agence France-Presse. Нападение было совершено на колонну автомобилей Всемирной продовольственной программы ООН в районе города Гома в провинции Северное Киву. Несколько машин попали в засаду, устроенную неизвестными. Их целью был захват заложников.