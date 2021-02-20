За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Согласно сообщению Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана, 75 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.



Всего в Азербайджане выявлен 233 201 случай заражения коронавирусом, из этого числа 227 836 человек благополучно прошли лечение, 3 202 пациента клиник скончались. Лечение 2 163 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 2 555 058 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 3 942 - за минувшие сутки.