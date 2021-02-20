"Никол, уходи!": противники Пашиняна снова на улицах Еревана

Оппозиционное "Движение за спасение родины" начало в Ереване шествие с требованием ухода правительства Никола Пашиняна. После митинга в прошлую субботу оппозиция возобновила протестную акцию, пишет Sputnik Армения.



Сообщается, что несколько тысяч человек в сопровождении полицейских спускаются к площади Франции в центре Еревана. Там они намерены провести акции неповиновения.

Основной задачей оппозиции является парализация движения и привлечение максимального количества граждан с целью вынудить власти уйти. Толпа скандирует "Никол - предатель!", "Никол, уходи!"