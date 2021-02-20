Въезд и выезд из Турции в Азербайджан осуществляется по биометрическим удостоверениям личности. Об этом сказали в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, безвизовый проезд между Азербайджаном и Турцией осуществляется по машиносчитываемым удостоверениям личности, которые содержат биометрические данные в соответствии со стандартами документа №9303 Международной организации гражданской авиации и его текущих приложений.