С каким удостоверением личности можно будет ездить в Турцию МВД разъясняет
Въезд и выезд из Турции в Азербайджан осуществляется по биометрическим удостоверениям личности. Об этом сказали в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
Согласно информации, безвизовый проезд между Азербайджаном и Турцией осуществляется по машиносчитываемым удостоверениям личности, которые содержат биометрические данные в соответствии со стандартами документа №9303 Международной организации гражданской авиации и его текущих приложений.