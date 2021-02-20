Согласно информации, восхождение было организовано по инициативе турецкого клуба альпинистов, Общества сохранения и поддержки азербайджанского языка, истории и культуры и Генконсульства Азербайджана в Карсе.

В акции приняли участие 15 альпинистов из разных регионов Турции. На вершине горы альпинисты развернули плакат с надписью «С уважением чтим память павших в Ходжалы» и флаги Турции и Азербайджана.

«Предыдущую акцию мы проводили с болью в душе, так как Карабах находился под оккупацией. В этом же году, с освобождением от оккупации Карабаха, наша акция обрела иной смысл. Мы, конечно, скорбим по павшим, но велика и наша радость. Карабах – это Ходжалы, Карабах – это Азербайджан!» - отметил Козан.

По его словам, несмотря на сильную бурю и снегопад, восхождение прошло успешно. «Для нас это имеет большое значение», - сказала альпинистка из Газиантепа Эмине Оздемир.

В ночь на 26 февраля 1992 года при поддержке 366-го мотострелкового полка, который на тот момент был расквартирован в Ханкенди, армянские отряды атаковали с трех направлений Ходжалы, где проживали до семи тысяч человек. Были убиты 613 мирных азербайджанцев, 487 человек получили тяжелые ранения. 1 275 жителей были взяты в заложники. 150 человек все еще считаются пропавшими без вести. В результате расправы восемь семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих, 130 - одного из родителей.