Альпинисты из Турции почтили память жертв Ходжалы на одной из вершин Нахчывана фото
В память жертв Ходжалинского геноцида группа турецких альпинистов совершила восхождение на вершину горы Хача, являющейся символом Нахчывана. Об этом сообщает Anadolu.
Согласно информации, восхождение было организовано по инициативе турецкого клуба альпинистов, Общества сохранения и поддержки азербайджанского языка, истории и культуры и Генконсульства Азербайджана в Карсе.
В акции приняли участие 15 альпинистов из разных регионов Турции. На вершине горы альпинисты развернули плакат с надписью «С уважением чтим память павших в Ходжалы» и флаги Турции и Азербайджана.
Глава клуба альпинистов Орхан Козан сообщил Anadolu, что акции в память жертв Ходжалинской трагедии организуются клубом традиционно уже шестой год подряд.
«Предыдущую акцию мы проводили с болью в душе, так как Карабах находился под оккупацией. В этом же году, с освобождением от оккупации Карабаха, наша акция обрела иной смысл. Мы, конечно, скорбим по павшим, но велика и наша радость. Карабах – это Ходжалы, Карабах – это Азербайджан!» - отметил Козан.
По его словам, несмотря на сильную бурю и снегопад, восхождение прошло успешно. «Для нас это имеет большое значение», - сказала альпинистка из Газиантепа Эмине Оздемир.
В ночь на 26 февраля 1992 года при поддержке 366-го мотострелкового полка, который на тот момент был расквартирован в Ханкенди, армянские отряды атаковали с трех направлений Ходжалы, где проживали до семи тысяч человек. Были убиты 613 мирных азербайджанцев, 487 человек получили тяжелые ранения. 1 275 жителей были взяты в заложники. 150 человек все еще считаются пропавшими без вести. В результате расправы восемь семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих, 130 - одного из родителей.