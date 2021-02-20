Баку и BP договорились о сотрудничестве в сфере декарбонизации

Министерство энергетики Азербайджана и компания BP подписали сегодня Меморандум о взаимопонимании с целью сотрудничества в области оценки потенциала и условий, необходимых для крупномасштабных декарбонизированных и интегрированных энергетических и транспортных систем, а также проектов возобновляемой энергетики в регионах и городах Азербайджана .

Как сообщили haqqin.az в министерстве, меморандум был подписан в контексте диверсификации экономики Азербайджана, создания конкурентного энергетического рынка, чистой окружающей среды, а также в связи с объявлением BP в 2020 году о своей цели «нулевых вредных выбросов».

Министр энергетики Парвиз Шахбазов в связи с этим сказал: «Сокращение выбросов парниковых газов на 35 процентов к 2030 году, создание чистой окружающей среды и увеличение доли зеленой энергии в производстве и потреблении были определены президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым как приоритеты социально-экономического развития страны. Сегодня у нас в стране оказывается высокий уровень поддержки развитию возобновляемой энергетики, особенно в сфере создания зон зеленой энергии. Иностранные и местные инвесторы приглашаются в процесс обеспечения Азербайджана долгосрочными, устойчивыми, дешевыми и экологически чистыми источниками энергии. Подписанный сегодня документ открывает новые возможности для сотрудничества с нашим долгосрочным стратегическим партнером в нефтегазовом секторе - компанией BP по проектам декарбонизации и возобновляемой энергетики. Надеюсь, мы сможем достичь совместных успехов с BP на этапе трансформации из глобальных климатических вызовов в современные энергетические тенденции».

В свою очередь Гэри Кунс, региональный президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции, сказал: «Мы рады возможности сотрудничества с Министерством энергетики для достижения соответствующих целей BP и Азербайджана. Меморандум о взаимопонимании, который мы подписали сегодня, обеспечивает новую платформу для сотрудничества, потенциально ведущую к новым возможностям партнерства для BP и Азербайджана. BP была энергетическим партнером Азербайджана в течение почти трех десятилетий, и теперь, когда компания стремится значительно расширить свой бизнес в области низкоуглеродной энергетики и трансформировать предлагаемые услуги в области транспорта и удобства, мы считаем, что есть большой потенциал для развития нашего успешного партнерства с Азербайджаном.

BP недавно установила партнерские отношения с Хьюстоном и Абердином, и, подписав этот Меморандум о взаимопонимании, мы стремимся изучить аналогичные партнерские отношения с регионами и городами в Азербайджане, чтобы предложить интегрированные энергетические и транспортные решения, включая экологически чистую энергию для сокращения вредных выбросов».

Согласно меморандуму, для реализации мероприятий планируется создать руководящий комитет и рабочую группу для разработки генерального плана по декарбонизации соответствующих регионов или городов Азербайджана. Генплан будет охватывать проекты в области чистой энергии, низкоуглеродного транспорта, чистой промышленности, решений в области природного климата, интеграционных партнерств, а также направления разработки интегрированных и неуглеродных энергетических и транспортных систем.