ВОЗ назвала условие эффективности вакцинации от коронавируса

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус уверен, что эффект от вакцинации появляется, лишь когда ее проводят повсеместно, передает РИА Новости.

Гебрейесус рекомендовал всем государствам не откладывать вакцинацию, поскольку в противном случае будут появляться новые штаммы коронавируса.

"В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", – указал чиновник.

Глава ВОЗ разъяснил, что отсутствие препаратов в развивающихся странах создаст проблемы и богатым государствам. В связи с этим Гебрейесус призвал власти объяснить своим гражданам, что для защиты от коронавируса следует вакцинировать не только их, но жителей стран "остального мира".