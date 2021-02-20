И азербайджанец пошел в кандидаты в мэры Лондона
В мае жители британской столицы выберут членов Лондонского парламента и мэра города. Одним из 20 кандидатов, борющихся за пост мэра Лондона, является азербайджанец Кямран Балаев. Его кандидатуру выдвинула Центристская партия Renew, созданная в 2017 году, сообщает BBC News Азербайджан.
39-летний юрист, выпускник Кембриджа и Лондонской школы экономики и политологии, говорит, что столкнулся с очень серьезными кандидатами. Так, традиционно Лондон становится ареной политического соперничества двух крупных партий - лейбористов и консерваторов.
В настоящее время город возглавляет представитель лейбористов Садик Хан. На этом посту он сменил нынешнего премьер-министра, лидера Консервативной партии Бориса Джонсона.
«В Британии часто избиратели голосуют за партию, а не за личность. Даже если они иногда не знают, кто кандидат, они поддерживают представителя своей партии», - сказал Кямран Балаев BBC News Азербайджан.
По его словам, одержать победу над ведущими партиями, имеющими большое количество сторонников, довольно сложно. «Шансы у нас низкие, но мы, естественно, хотим выиграть», - говорит Кямран Балаев.
При этом он утверждает, что победа — не единственная цель: «Я думаю, что наша платформа интересна избирателям. Когда другие партии видят, что у нас есть такая программа, они могут ее освоить и применить. Это то, что полезно для общества».
Муниципальные выборы в Лондоне должны были состояться в прошлом году. Но в марте 2020 года голосование было отложено на год из-за пандемии коронавируса. Обращая внимание на этот момент, Кямран Балаев отмечает, что город нуждается в инновациях, и если бы голосование было цифровым, возможно, его можно было бы провести в безопасных от Covid-19 условиях. «Избирательный процесс устарел, он все еще идет на бумаге. Из-за пандемии, из-за старых методов выборы были отложены», - говорит кандидат в мэры Лондона.
Кямран Балаев поддерживает деловые отношения с такими международными структурами и организациями, как Совет Европы, ООН, ОБСЕ, Интерпол, Европейский суд по правам человека, и, по его словам, набрал полезный опыт в этой сфере. Балаев считает, что этот опыт даст ему преимущество в британской столице, городе, который сталкивается с глобальными проблемами.
Кямран Балаев вспоминает, как приехал в Лондон в студенческие годы, где говорят на «300 языках». «Я горжусь своей страной», - сказал юрист, подчеркнув, что нынешний этап его жизни связан с Великобританией, хотя он постоянно «находится на связи» с Азербайджаном.
«Не так важно, как раньше, где физически находиться, - говорит Балаев. - 20 лет назад географическое положение было очень важным. Но теперь все стало цифровым. Все глобально, виртуально».
Более шести миллионов избирателей зарегистрировались для голосования на муниципальных выборах в Лондоне. Голосование должно состояться 6 мая. Последние выборы состоялись в 2016 году.