И азербайджанец пошел в кандидаты в мэры Лондона

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В мае жители британской столицы выберут членов Лондонского парламента и мэра города. Одним из 20 кандидатов, борющихся за пост мэра Лондона, является азербайджанец Кямран Балаев. Его кандидатуру выдвинула Центристская партия Renew, созданная в 2017 году, сообщает BBC News Азербайджан. 39-летний юрист, выпускник Кембриджа и Лондонской школы экономики и политологии, говорит, что столкнулся с очень серьезными кандидатами. Так, традиционно Лондон становится ареной политического соперничества двух крупных партий - лейбористов и консерваторов.

В настоящее время город возглавляет представитель лейбористов Садик Хан. На этом посту он сменил нынешнего премьер-министра, лидера Консервативной партии Бориса Джонсона. «В Британии часто избиратели голосуют за партию, а не за личность. Даже если они иногда не знают, кто кандидат, они поддерживают представителя своей партии», - сказал Кямран Балаев BBC News Азербайджан. По его словам, одержать победу над ведущими партиями, имеющими большое количество сторонников, довольно сложно. «Шансы у нас низкие, но мы, естественно, хотим выиграть», - говорит Кямран Балаев. При этом он утверждает, что победа — не единственная цель: «Я думаю, что наша платформа интересна избирателям. Когда другие партии видят, что у нас есть такая программа, они могут ее освоить и применить. Это то, что полезно для общества». Муниципальные выборы в Лондоне должны были состояться в прошлом году. Но в марте 2020 года голосование было отложено на год из-за пандемии коронавируса. Обращая внимание на этот момент, Кямран Балаев отмечает, что город нуждается в инновациях, и если бы голосование было цифровым, возможно, его можно было бы провести в безопасных от Covid-19 условиях. «Избирательный процесс устарел, он все еще идет на бумаге. Из-за пандемии, из-за старых методов выборы были отложены», - говорит кандидат в мэры Лондона.