Одна из самых знаменитых групп электронной музыки Daft Punk заявила о распаде дуэта. Как сообщает журнал "Вэрайети", музыканты разместили в Ютуб видео под названием Epilogue.

Позднее продюсер группы официально подтвердила эту информацию, однако отказалась предоставить подробности.

Группа Daft Punk создана в 1993 году и играла в смешанном стиле из электро, хауса, диско и синтипопа. Коллектив является обладателем семи премий "Грэмми". Музыка его авторства стала саундтреком к фильму "Трон: Наследие". Коллектив успел выпустить четыре студийных альбома.