Всемирная организация здравоохранения сейчас не располагает информацией о том, что какие-либо вакцины от коронавируса могут представлять опасность для людей. Об этом сообщила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

"Это очень важный вопрос, пациентам необходимо понимать, насколько эффективным является мониторинг безопасности, особенно с учетом того, что вакцины появились на рынке в очень сжатые сроки", - цититует ТАСС эксперта ВОЗ.

По ее словам, каждая страна занимается таким мониторингом самостоятельно, а ВОЗ, в свою очередь, занимается координационными аспектами.

"У нас есть Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин, который рассматривает данные каждую неделю, поступающие от всех стран, всех производителей и всех регуляторов, - подчеркнула Сваминатан. - Сейчас уже введено 200 млн доз вакцин в различных странах, и нет никаких сигналов в плане безопасности, которые вызывали бы у нас серьезную обеспокоенность. Но будем продолжать обрабатывать поступающие данные и осуществлять мониторинг".