Депутат Эль-Гераб: Общественность Франции должна получать объективную информацию об Азербайджане

Отдел информации 21:10

Сегодня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с членами находящейся с визитом в Азербайджане делегации Национальной ассамблеи Франции, сообщили haqqın.az в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

Приветствуя гостей, спикер сказала, что отношения между Азербайджаном и Францией имеют богатую историю и что независимый Азербайджан придает большое значение углублению отношений с Францией. Переговоры, состоявшиеся в ходе визитов президента Ильхама Алиева и президента Франции, подписанные между нашими странами документы внесли качественно новые оттенки в отношения двух стран, отметила Сахиба Гафарова. Этот политический диалог на высоком уровне затрагивает также экономическую, культурную и гуманитарную сферы, сказала спикер. Если посмотреть на объем товарооборота в прошлом году, видно, что сотрудничество Азербайджана и Франции в этой сфере развивается. Сегодня в Азербайджане работают французские компании. Взаимные инвестиции в различные отрасли экономики указывают на большой потенциал, было отмечено в ходе встречи. Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что очень важно устойчивое развитие межпарламентских отношений, которые занимают особое место в системе межгосударственных отношений. Их углубление служит общим интересам народов Азербайджана и Франции. Взаимные визиты и встречи депутатов очень важны с точки зрения обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Спикер подчеркнула важность создания групп дружбы. Она высоко оценила деятельность этих групп в парламентах обеих стран. Сахиба Гафарова сказала, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева внесла важный вклад в развитие отношений с Францией как руководитель группы дружбы, будучи депутатом Милли Меджлиса. Напомнив о группе дружбы по Кавказу в Сенате Франции, председатель Милли Меджлиса сказала, что создание отдельной группы с Азербайджаном может способствовать дальнейшему развитию сотрудничества. Спикер отметила, что визит группы депутатов Национальной ассамблеи Франции в нашу страну состоялся в исторический момент. Было подчеркнуто, что по итогам 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации и восстановил свою территориальную целостность. "К сожалению, в этот период под влиянием армянской диаспоры в парламенте Франции касательно справедливой борьбы Азербайджана высказывались предвзятые мнения, принимались заявления и документы. Конечно, такое состояние дел не может нас не беспокоить. Нам хотелось бы, чтобы законодательный орган такой страны, как Франция, озвучивал реалии региона и позицию Азербайджана так, как это есть на самом деле, объективно донося их до общественности своей страны", - сказала спикер, выразив уверенность, что члены группы дружбы с Азербайджаном в Национальном собрании Франции будут более активны в этом процессе.