Депутат Эль-Гераб: Общественность Франции должна получать объективную информацию об Азербайджане
Сегодня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с членами находящейся с визитом в Азербайджане делегации Национальной ассамблеи Франции, сообщили haqqın.az в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.
Приветствуя гостей, спикер сказала, что отношения между Азербайджаном и Францией имеют богатую историю и что независимый Азербайджан придает большое значение углублению отношений с Францией. Переговоры, состоявшиеся в ходе визитов президента Ильхама Алиева и президента Франции, подписанные между нашими странами документы внесли качественно новые оттенки в отношения двух стран, отметила Сахиба Гафарова.
Этот политический диалог на высоком уровне затрагивает также экономическую, культурную и гуманитарную сферы, сказала спикер. Если посмотреть на объем товарооборота в прошлом году, видно, что сотрудничество Азербайджана и Франции в этой сфере развивается. Сегодня в Азербайджане работают французские компании. Взаимные инвестиции в различные отрасли экономики указывают на большой потенциал, было отмечено в ходе встречи.
Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что очень важно устойчивое развитие межпарламентских отношений, которые занимают особое место в системе межгосударственных отношений. Их углубление служит общим интересам народов Азербайджана и Франции. Взаимные визиты и встречи депутатов очень важны с точки зрения обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.
Спикер подчеркнула важность создания групп дружбы. Она высоко оценила деятельность этих групп в парламентах обеих стран. Сахиба Гафарова сказала, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева внесла важный вклад в развитие отношений с Францией как руководитель группы дружбы, будучи депутатом Милли Меджлиса. Напомнив о группе дружбы по Кавказу в Сенате Франции, председатель Милли Меджлиса сказала, что создание отдельной группы с Азербайджаном может способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.
Спикер отметила, что визит группы депутатов Национальной ассамблеи Франции в нашу страну состоялся в исторический момент. Было подчеркнуто, что по итогам 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации и восстановил свою территориальную целостность.
"К сожалению, в этот период под влиянием армянской диаспоры в парламенте Франции касательно справедливой борьбы Азербайджана высказывались предвзятые мнения, принимались заявления и документы. Конечно, такое состояние дел не может нас не беспокоить. Нам хотелось бы, чтобы законодательный орган такой страны, как Франция, озвучивал реалии региона и позицию Азербайджана так, как это есть на самом деле, объективно донося их до общественности своей страны", - сказала спикер, выразив уверенность, что члены группы дружбы с Азербайджаном в Национальном собрании Франции будут более активны в этом процессе.
С.Гафарова отметила также, что 26 февраля в Азербайджане отмечают 29-ю годовщину Ходжалинской трагедии и что парламенты и группы дружбы многих стран приняли резолюции по этой трагедии.
В свою очередь, депутат Национальной ассамблеи Франции Меджид Эль-Гераб заявил, что Франция придает большое значение развитию сотрудничества с Южным Кавказом. Было отмечено, что французские депутаты, участвующие во встрече, являются друзьями Азербайджана.
Гость с сожалением отметил, что иногда реалии региона озвучиваются в законодательном органе Франции не так, как это есть на самом деле: "Мы понимаем озабоченность азербайджанской стороны и намерены донести до депутатов Ассамблеи то, что увидели здесь во время визита. Считаем, что французская общественность должна получать полную и объективную информацию об Азербайджане. У некоторых французских депутатов, в том числе и представителей общественности, неправильное представление об этом. Им следует предоставить обширную информацию о существующем культурном разнообразии в Азербайджане, интересе к французской культуре и деятельности французских школ здесь".
Французские депутаты отметили, что будут предприняты действенные шаги для озвучивания с парламентской трибуны правды о Ходжалы.
На встрече также обсуждались перспективы развития межпарламентских отношений, проделанная работа в борьбе с пандемией и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.