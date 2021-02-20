Умер народный артист Азербайджана
Умер народный артист Азербайджана Ялчин Рзазаде. Об этом сообщил сын покойного Орхан Рзазаде, передает Qafqazinfo.
По его словам, народный артист скончался сегодня вечером после продолжительной болезни.
Умер народный артист Азербайджана Ялчин Рзазаде. Об этом сообщил сын покойного Орхан Рзазаде, передает Qafqazinfo.
По его словам, народный артист скончался сегодня вечером после продолжительной болезни.
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