Умер народный артист Азербайджана

Умер народный артист Азербайджана Ялчин Рзазаде. Об этом сообщил сын покойного Орхан Рзазаде, передает Qafqazinfo.

По его словам, народный артист скончался сегодня вечером после продолжительной болезни.