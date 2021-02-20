Mavi Vatan-2021: крупнейшие учения ВМС Турции в Эгейском и Средиземном морях

Крупнейшие военные учения ВМС Турции Mavi Vatan-2021 пройдут с 25 февраля по 7 марта в Эгейском и Средиземном морях.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на информацию Министерства национальной обороны Турции, учения направлены на оценку боеготовности штаба, соединений и кораблей.

В рамках учений будет проводиться тестирование основных типов операций на уровне группы задач, развитие возможностей для тактики морских и совместных операций, проверка процедур взаимодействия и возможностей взаимной поддержки с другим командованием сил. В учениях будут задействованы 87 кораблей, 27 самолетов и 20 вертолетов ВС Турции.