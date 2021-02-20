Онколог объяснила, как распознать рак у детей

Главный внештатный детский онколог московского департамента здравоохранения Ольга Тиганова рассказала, на что родителям нужно обратить внимание, чтобы вовремя обратиться к врачу на предмет возможного рака у ребенка. Дело в том, что дети не всегда точно могут описать свои дискомфортные ощущения, а порой и вовсе не склонны прислушиваться к изменениям в своем организме, передает «Московский комсомолец».

По словам эксперта, родителей должно насторожить, если ребенок часто по возвращении из детского сада плохо ужинает, предпочитает побыстрее лечь. Также она отметила, что если речь идет о школьнике, то списывать длительную астению на загруженность не всегда правильно.

Ольга Тиганова поделилась наблюдением, что когда к ней приводят детей с низким уровнем гемоглобина и интоксикацией, то цвет кожи у них приобретает землисто-серый оттенок. И зачастую бывает, что родители на этот цвет кожи не обращали внимания, а нарушения в организме выявились только тогда, когда в детсаду у детей взяли кровь.

Специалист добавила, что стоит обратить внимание, если у ребенка долго держится температура без признаков респираторного заболевания.

Также поводом обратиться к врачу являются жалобы ребенка на боль или слабость в руге и ноге, а он при этом говорит, что не падал и не ударялся. Сюда же относится неврологическая симптоматика, когда вдруг опустилось одно веко или угол рта. Обеспокоить родителей должно, и если ребенок вдруг плохо стал держать ложку, если у него утренняя рвота и головная боль.