Манукян хочет создать «страну, о которой мечтают все»

Лидер "Движения за спасение Родины" Вазген Манукян считает, что Армению необходимо "спасти от действующих властей, которые ведут страну к пропасти".

"Нам нужно спасти страну. Говорят, все должно быть по Конституции, но Основной закон давно не работает. Власти сами ежедневно нарушают Конституцию. Если мы объединим усилия, то победим. И вместе создадим такую страну, о которой мечтают все", - цитирует Sputnik Армения Манукяна.

По мнению Манукяна, "шаг за шагом, площадь за площадью они освободят страну от властей". А здания, которые так рьяно пытаются защитить власти, по словам Манукяна, "упадут прямо к ним в руки, как спелые груши".