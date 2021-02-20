"Зеленая зона" Багдада снова под ракетным обстрелом
"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По информации телестанции, всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Два упали внутри зоны, третий - за ее пределами, передает ТАСС.
"Зеленая зона" - хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада - в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев.