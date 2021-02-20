В Баку погиб рабочий

В Баку произошел трагический инцидент: рабочий выпал из строящегося многоэтажного здания.

В правоохранительных органах haqqin.az сообщили, что в ходе предварительного расследования установлено, что находившийся на седьмом этаже здания рабочий Шахверди Нуруллаев, 1956 года рождения, потерял равновесие и упал. От полученных травм он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье 222.3 (нарушение правил безопасности при строительных, горных и других работах, приведшее к гибели пострадавшего по неосторожности) Уголовного кодекса Азербайджана.