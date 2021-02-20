Арцрун улетел в Лос-Анджелес… К жене Пашиняна?

По сообщению армянских СМИ, Арцрун вместе с сестрой сначала отправился из Еревана в Доху, а уже из столицы Катара вылетел в США. Как рассказал один из очевидцев, «на борту было много народу, все кричали на Арцруна, но ему хоть бы что».

Отмечается, что несколькими днями ранее в Лос-Анджелес отправилась супруга Никола Пашиняна, Анна Акопян. И поездка Ованнисяна в Калифорнию может быть подтверждением того, что у Арцруна и жены премьер-министра есть активные деловые связи, о чем ранее писали армянские СМИ.

Напомним, во время 44-дневной войны в Карабахе Ованнисян исполнял роль некоего комичного персонажа, над которым потешался весь Азербайджан. Достаточно вспомнить, как Арцрун преподносил армянской публике новости с фронта. Безоговорочное поражение, которое терпела Армения, спикер Минобороны называл то «позиционным улучшением», то «тактическим отступлением», убеждая, что армянская победа не за горами.

А после 10 ноября, когда все окончательно убедились, что Ованнисян все это время нагло врал, Арцрун просто взял и подал в отставку, заявив, что лживые сведения он получал из Генштаба и так называемой «Армии обороны».