Как сообщает МИД Азербайджана, приветствовав членов Национальной ассамблеи, Джейхун Байрамов рассказал о развитии двустороннего сотрудничества, отметил, что Азербайджан всегда придавал большое значение развитию отношений с Францией.

Министр подробно проинформировал французских депутатов о последних процессах в регионе, включая ситуацию после 44-дневной войны, о том, что устранение фактора оккупации является основой для нормализации отношений между двумя странами, о реализации трехсторонних заявлений.

Было отмечено, что нормализация отношений возможна на основе принципов международного права, в частности уважения территориальной целостности в рамках международно признанных границ и их неприкосновенности.

Депутаты Национальной ассамблеи Франции выразили благодарность за теплый прием, а также за предоставленную информацию. Они отметили, что отношения между парламентами двух стран строятся на принципах дружбы. Делегация оценила свой нынешний визит как полезный с точки зрения ознакомления с текущей ситуацией в регионе и получения информации о позиции Азербайджана.