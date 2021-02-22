Оппозиция задумала не пускать Пашиняна на работу

Оппозиционеры завтра утром попытаются заблокировать одно из зданий правительства и не пустить туда премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил координатор "Движения за спасение родины" дашнак Ишхан Сагателян.

По его данным, завтра в 11:30 Пашинян должен прибыть в правительственное здание №3. "Давайте завтра вместе перекроем все входы в здание", - цитирует Сагателяна Sputnik Армения.

Вечером оппозиционеры намерены провести шествие и митинги сначала у здания Генпрокуратуры, затем полиции.