Знаменитому в бывшем СССР и после второй карабах ской войны в Азербайджане Максиму Шевченко исполнилось 55 лет. Редакция haqqin.az направляет свое теплое пожелание горячо любимому в нашей стране журналисту:

«И день, замороченный грязными тучами, сегодня светит, как само Её Величество Справедливость. И он, день этот, – день Вашего 55-летия. И мы, коллектив редакции haqqin.az , благодарными душами своими припадаем к нему, как каждый день припадали к экранам телевизоров и окошечкам смартфонов, откуда доносился Ваш голос.

Он, щемя наше сердце, стал нам родным. И слова, произносимые Вами, были не просто словами. Они в эфире звучали испепеляющими искрами, выжигая ту гнусность, коей десятилетиями, под шабаш армянской бесовщины, нашу страну и народ облыжно и безнаказанно поливали.

Да, трудно правде из-под вековых наносов пробиваться к свету. Не каждому Бог даёт мужество и силу духа вступиться за попранную справедливость. И наделил Вас Всевышний такою миссией. Миссией как благородной, так и опасной.

Ваши слова: "Когда я работал ведущим на „Первом канале“, я должен был говорить не то, что я думаю, а то, чего требует редакционная политика" – стоят всех сокровищ мира. Вы не из тех, кого, как слепцов, ведут за руку. Вы из поводырей! А им всегда тяжело. Но именно этим они и любы Человечеству.

Долгих лет Вам жизни, Максим. Да убережёт Вас и близких Вам людей от всех напастей земных животворная длань Господа нашего!»