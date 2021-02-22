В Армении встретили в штыки планы размещения российской базы в Зангезуре

Планы размещения части сил 102-й российской военной базы в Армении на востоке страны, то есть Зангезуре, граничащем с Губадлинским и Зангиланским районами Азербайджана, вызвали недовольство в Ереване. Как сообщает haqqın.az, политолог Степан Григорян назвал это «шагом, который ограничит суверенитет Армении».

О ведущихся обсуждениях о расширении 102-й российской базы и размещении некоторых ее подразделений на восточных границах Армении рассказал ранее в интервью РИА Новости министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

Политолог Григорян считает важным уточнить условия передислокации части сил российской военной базы. По его мнению, есть опасения, что эти процессы приведут к уступке суверенитета Армении.

«Россия помогла нам во время войны? Не помогла, вы знаете. Значит, министр имеет право высказать свое мнение, но вопросы, которые затрагивают суверенитет армянского народа, армянской государственности, не могут решать один или пять человек», - сказал Григорян армянской службе Радио Свобода.

Армянский политолог добавил, что существующее соглашение по 102-й базе четко определяет условия размещения войск, и для их изменения необходим новый договор, который должен быть поставлен на голосование в парламенте и утвержден Конституционным судом.