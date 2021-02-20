Кто стоит за убийством посла Италии в Конго

Нападение на автомобили ООН на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в понедельник, в результате которого был убит посол Италии в ДРК Лука Аттанасио, совершено членами экстремистской повстанческой группировки "Демократические силы за освобождение Руанды" (FDLR). Об этом сообщило министерство внутренних дел и безопасности страны.

"Две машины Всемирной продовольственной программы ООН стали объектами вооруженной атаки со стороны боевиков из "Демократических сил за освобождение Руанды", - цитирует заявление министерства конголезский новостной портал Actualite. - Посол Лука Аттанасио получил огнестрельное ранение в область живота, он был доставлен в больницу Стабилизационной миссии ООН в ДРК в городе Гома, где через несколько часов умер".

Портал сообщает, что в результате нападения были убиты сотрудник подразделения охраны посольства Витторио Лаковаччи и водитель - гражданин ДРК Мустафа Миламбо. Боевики также похитили четверых человек, находившихся в автомобилях ООН. Позднее армейское подразделение обнаружило одного из них. О судьбе остальных информации пока нет.