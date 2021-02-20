Баку и Доха укрепляют сотрудничество

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, на встрече, прошедшей в онлайн-формате, присутствовали делегация экспертов во главе с полномочным представителем Управления Азии МИД Катара Абдуллахом бин Сейфом Аль-Хайяри, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмаилов, посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах Аль Хинзаб. На заседании рабочей группы также присутствовали начальник отдела международных отношений МЧС Эргюдж Калантарли, приглашенные на встречу представители госструктур и организаций.

В Баку в понедельник состоялось очередное заседание «Совместной рабочей группы по инвестициям», созданной в рамках экономической, торговой и технической комиссии между правительствами Азербайджана и Катара.

Поприветствовав участников встречи, Абдуллах бин Сейф Аль-Хайяри проинформировал о ходе работы, проделанной Рабочей группой в сфере экономики, торговой и технической областях, о текущем состоянии двустороннего сотрудничества, подчеркнул, что есть большие возможности для дальнейшего расширения этих связей.

Начальник отдела международных отношений МЧС Азербайджана полковник Эргюдж Калантарли, в свою очередь, поприветствовал участников заседания от имени министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, являющегося сопредседателем совместной экономической, торговой и технической комиссии.

Говоря о важности политических и экономических отношений между Азербайджаном и Катаром на высоком уровне, Калантарли отметил, что обе страны всегда поддерживали друг друга в решении вопросов глобального значения и успешно сотрудничали в рамках международных организаций. Подчеркнув, что между двумя странами сложились доверительные политические отношения в результате мудрой внешней политики глав двух государств, Калантарли сказал, что за время деятельности комиссии торговые связи между двумя странами расширились, товарооборот увеличился в несколько раз.

Было отмечено, что вопросы более быстрого и динамичного развития торгово-экономических отношений между двумя странами, а также дальнейшего расширения взаимной деловой среды, реализации совместных проектов, изучения инвестиционных возможностей и механизмов взаимного инвестирования являются важными для совместной рабочей группы.

Калантарли подробно проинформировал о работе, проделанной в рамках комиссии в 2020 году.

В то же время, обратив внимание на богатые природные ресурсы, туристический потенциал освобожденных территорий Азербайджана, а также широкий спектр инвестиционных возможностей, глава отдела пригласил Катар для реализации новых экономических проектов на этих территориях.

В ходе встречи азербайджанская делегация представила новые проекты, состоялся обмен мнениями о приоритетах будущего сотрудничества между соответствующими ведомствами двух стран, была обсуждена организация очередного заседания комиссии.

В завершение встречи участники обсудили другие вопросы повестки дня рабочей группы.