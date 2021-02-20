Ульвия Худиева, собкор 00:17

Возобновление в Баку практики сельхозярмарок «Из села в город», приостановленных из-за пандемии, люди встретили с одобрением, но более всех обрадовались фермеры. На таких ярмарках цена на овощи и фрукты ощутимо ниже, чем на рынках, да и выбор больше. Для населения это возможность сэкономить средства своего бюджета. Для производителей же такие массовые распродажи - дополнительные рынки сбыта, ситуация с которыми уже год довольно сложная. На этой неделе заработали сразу три ярмарки - на выходе станции метро «Гянджлик», в Бинагадинском районе и в Хырдалане. Как сообщает haqqın.az, свою сельхозпродукцию на ярмарки завезли фермеры из разных регионов и установили цены самые доступные, значительно ниже, чем на рынках и в супермаркетах.

Килограмм яблок стоит 50 гяпик (2 маната на рынке), гранаты продают по цене 1 манат 60 гяпик (2 маната 30 гяпик на рынке), апельсины - 2 маната (2 маната 50 гяпик на рынке), айву - 1 манат 50 гяпик, виноград - 2-3 маната, картофель - 60 гяпик , лук - 70 гяпик, помидоры – 1 манат 20 гяпик – (1 манат 50 гяпик на рынке), огурцы - 2 маната 50 гяпик, баклажаны - 2 маната, капуста цветная - 1 манат, зелень – за 7 пучков 1 манат, один лимон - 25 гяпик. В сельских районах проинформировали об организации ярмарок загодя, и все поставщики-продавцы прошли медицинское обследование на ковид. Им также было рекомендовано не предлагать товары по ценам выше рыночных. Однако, как утверждают сами продавцы, покупательская способность у горожан оказалась ниже, чем ожидалось, но тем не менее реализовать свой товар на ярмарках все же выгодно – в отличие от рынков здесь нет перекупщиков и не нужно платить арендную плату за место в торговом ряду. «Во время пандемии я продавал продукты на рынке, но торговля шла не очень успешно. А потом были и совсем тяжелые времена, когда нельзя было приехать из района в столицу…» - рассказывает торговец из Габалы.

Он утверждает, что для тех, кто выращивает урожай сам, в отличие от средних и крупных фермеров, вообще нелегко реализовать свою продукцию на рынке - там нужен прилавок, а за него нужно платить посуточную арендную плату. Продавец по имени Ариф из Гянджи тоже сам выращивает на своем приусадебном участке зелень, морковь, свеклу, капусту. «Во время строгого карантина я не продавал продукты на рынке, но мы сбывали их соседям и родственникам. Например, мой сосед знает, что я продаю морковь или зелень, приходит ко мне и покупает, что нужно, а я, в свою очередь, покупаю выращенное им. Такой вот натуральный обмен…» - признается сельчанин. Привозят на ярмарки также рыбу и птицу. Один из продавцов, Сархан Ализаде, хвастается: «Сазанов привезли из Нахчывана ночью, а уже утром в субботу весь товар был распродан. На рыбу с Араза всегда есть покупатель. А здесь еще рыба из Габалы, Нефтчалы, Сальяна, Нардарана. И всё раскупили за один день».

Килограмм речного и морского сазана на ярмарке продается по 8 манатов, форель - по 11-13, окунь - 7, беламор - 8-9, судак - 8-10, кефаль - 9, а жерех - 10 манатов. То есть практически все дешевле, чем в маркетах. А Вусал Гумбатов из Кедебека привез молочные продукты. Уверяет, что все, что продает - молоко, гатыг, сыр, изготавливает сам из молока от собственных коров и что весь товар протестирован перед тем, как его выпустили на рынок. «На ярмарке много фермеров из Кедабека. Смотрите, ни масло, ни другие молочные продукты не содержат добавок», - обращает внимание покупателей Вусал. Знаменитый картофель из Гедабека здесь стоит менее одного маната за килограмм. Оттуда же и много кур - по 7-9 манатов в зависимости от веса.