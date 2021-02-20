Жители Хырдалана задержаны по подозрению в разбое. Как сообщили haqq ın .az в пресс-службе МВД, сотрудники Апшеронского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

Было установлено, что члены банды привезли потерпевшего в город, нанесли ему ранения отверткой и отобрали 105 манатов и мобильный телефон. В результате операции, проведенной полицейскими по горячим следам, задержаны ранее судимые Васиф Байрамов и Назрин Алиева, а также Рамиль Новрузов и Суат Алиев.

В результате еще одной операции, проведенной сотрудниками Апшеронского РУП, в Хырдалане раскрыто дело о разбойном нападении на женщину. Пострадавшая сообщила полиции, что во время пребывания в доме родственника ее знакомый по имени Эльнур, угрожая ножом, отобрал у нее 240 манатов.

Сотрудниками РУП задержаны подозреваемые в совершении этого преступления Эльнур Асланов и его родственник Аслан Асланов. В ходе расследования совершенное ими преступление было доказано.

В РУП возбуждены уголовные дела.