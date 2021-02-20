Обвинений ему было выдвинуто много, и на протяжении всего процесса менялись адвокаты, судьи, однако в результате на скамью подсудимых сел и сын Лембергса - Анрийс.

Завершился длившийся в Рижском окружном суде 12 лет процесс по делу одного из наиболее скандальных персонажей латвийского политического пейзажа — мэра портового города Вентспилс Айвара Лембергса. Миллионер, по мнению многих, «вылизавший» свой город, бессменно правивший там около 20 лет, теперь пойдет за решетку.

Экс-мэра приговорили к тюремному сроку в 5 лет с конфискацией имущества, а также он должен будет заплатить штраф в 20 тысяч евро. Сыну дали 2,5 года, тоже с конфискацией.

В букете обвинений - и взяточничество в особо крупных размерах, и легализация преступно нажитых средств, и служебный подлог, и участие в сделках, запрещенных в связи с занимаемым служебным положением, а также злоупотребление этим самым положением.

Суд инкриминировал экс-мэру еще и вымогательство у нескольких бизнес-партнеров долей капитала в различных «лакомых» компаниях по перевалке нефти. А Анрийс Лембергс уличен в подделке и фальсификации документов.

Лембергс - фигура, безусловно, неординарная. Мэр Вентспилса, мечтавший стать премьер-министром Латвии, все годы проявлял свою «особую» позицию по отношению к властям страны. Вначале он критиковал правительство за то, что оно фактически перекрыло трубу нефтепровода из России, по которой в порт шла для перегрузки на танкеры нефть. Создал свою «карманную» партию, которая доминировала на муниципальных выборах в городе, благодаря чему он регулярно избирался мэром.

Он придумал для своего города, как для государства в государстве, особые деньги - купоны «венты», которыми приезжающие туристы могли рассчитываться за услуги. По сути, Вентспилс был его вотчиной. И в рекламе города старательно подчеркивалась независимость от страны — мол, здесь даже время свое, не рижское.

Почти все центральные улицы города были замощены плиткой, а не устланы асфальтом. Ходили упорные слухи, что заводик по производству этой плитки принадлежит жене Лембергса. А искусственная горка для катания на лыжах в Вентспилсе стала с каких-то пор называться «Шляпой Лембергса».

О том, что Лембергс ворует, поговаривали давно. Но кое-кто его даже оправдывал - мол, ворует, но и другим «жить дает». Словом, как ни крути, это был местный царек, почти шейх.

На суде и он, и его сын, и третий подельник отказались признавать свою вину и вовсю делали вид, что вообще не понимают, в чем их, собственно, обвиняют.