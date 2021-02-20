Хаменеи: Запад хочет лишить Иран его обороноспособности

«Предел обогащения урана в Иране составляет не 20 процентов. В соответствии с потребностями страны и если потребуется для ядерных двигателей, мы можем довести обогащение урана до 60 процентов». Как сообщают иранские СМИ, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время встречи с председателем и членами Экспертного совета.

Аятолла Хаменеи сказал, что Иран полон решимости заполучить мощь ядерных технологий в соответствии с нуждами страны.

Говоря о Совместном всеобъемлющем плане действий, достигнутом между Ираном и странами 5+1, аятолла Хаменеи отметил, что было подписано многолетнее соглашение, и, если эти страны будут соблюдать условия соглашения, то и в Тегеране выполнят эти условия: «Запад прекрасно знает, что мы не создаем ядерное оружие. Проблема ядерного оружия - это повод, они даже выступают против нашего обычного оружия. Они против нашей обороноспособности. Запад хочет лишить Иран его силовых компонентов».