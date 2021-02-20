Уникальные кадры: NASA опубликовало первое видео с Марса и звуки

На кадрах запечатлены все этапы спуска марсохода, начиная с момента раскрытия парашюта в атмосфере Марса и заканчивая отделением посадочного модуля после того, как Perseverance коснулся поверхности планеты.

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA) опубликовало видеозапись, которая была сделана во время посадки ровера Perseverance на Марс.

В NASA сообщили, что запись велась при помощи четырех видеокамер, две из которых были установлены на самом марсоходе, еще одна — на посадочном модуле, четвертая — на внешнем кожухе, к которому крепился парашют.

«С момента раскрытия парашюта система камер охватывает весь процесс спуска, показывая часть напряженного путешествия марсохода к кратеру Езеро на Марсе. Кадры с камер высокой четкости на борту космического корабля начинаются на высоте 7 миль (11 км) над поверхностью Марса, показывая сверхзвуковое раскрытие самого массивного парашюта, когда-либо отправляемого в другой мир, и заканчиваются приземлением марсохода в кратере», — цитирует РБК сообщение NASA.

Специалисты NASA также опубликовали аудиодорожку с первыми в истории человечества звуками с Марса.