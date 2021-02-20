Уникальные кадры: NASA опубликовало первое видео с Марса и звуки
Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA) опубликовало видеозапись, которая была сделана во время посадки ровера Perseverance на Марс.
На кадрах запечатлены все этапы спуска марсохода, начиная с момента раскрытия парашюта в атмосфере Марса и заканчивая отделением посадочного модуля после того, как Perseverance коснулся поверхности планеты.
Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021
В NASA сообщили, что запись велась при помощи четырех видеокамер, две из которых были установлены на самом марсоходе, еще одна — на посадочном модуле, четвертая — на внешнем кожухе, к которому крепился парашют.
«С момента раскрытия парашюта система камер охватывает весь процесс спуска, показывая часть напряженного путешествия марсохода к кратеру Езеро на Марсе. Кадры с камер высокой четкости на борту космического корабля начинаются на высоте 7 миль (11 км) над поверхностью Марса, показывая сверхзвуковое раскрытие самого массивного парашюта, когда-либо отправляемого в другой мир, и заканчиваются приземлением марсохода в кратере», — цитирует РБК сообщение NASA.
Специалисты NASA также опубликовали аудиодорожку с первыми в истории человечества звуками с Марса.
Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021