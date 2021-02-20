Из-за оттепели цена на газ в Европе упала ниже $200

В Европе спотовая цена на природный газ опустилась ниже психологического уровня в $200 за тысячу кубометров на фоне сильной оттепели. Об этом сообщает Интерфакс.



"После морозного фронта "Зверь с Востока-2" Европу накрыла волна небывало теплого воздуха. Температура растет уже неделю и в среду воздух прогреется до почти летнего уровня", – говорится в сообщении.

Указано, что на нидерландском хабе TTF, который задает ценовой тренд по всему миру, цена газа с поставкой во вторник снизилась до $199 за тысячу кубометров. В ходе текущей зимы выше $200 котировки "голубого топлива" держались два месяца – с последней декады декабря.

"За это время был взлет до $335 в середине января", – говорится в публикации.