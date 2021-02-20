В Мьянме всеобщая забастовка: протестующие требуют вернуть власть народу

Военное правительство предупреждает, что протестущие ступили на опасный путь, а их действия могут привести к человеческим жертвам.

На улицы крупных городов Мьянмы вышли десятки тысяч протестующих против военного переворота, произошедшего 1 февраля. Русская служба BBC пишет, что уличные акции - часть начавшейся в стране всеобщей забастовки.

Демонстрации проходят во всех крупных городах. По словам редактора издания Frontier Томпсона Чау, нынешние протесты гораздо более массовые, заблокировано больше дорог, магазины закрыты повсеместно.

Бастующие требуют отстранения военных от власти и немедленного освобождения фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи и руководства ее "Национальной лиги за демократию".

"Сегодня это, скорее, гигантская забастовка, учитывая, что люди просто не вышли на работу", - сказал Чау в комментарии BBC. По его словам, бастуют даже работники госсектора: налоговики, журналисты, медики и комунальщики.

Новую волну протестов уже сравнивают с восстанием августа 1988 года, ставшим одним из самых кровавых в истории Мьянмы. Тогда военными были убиты сотни демонстрантов.