Для сравнения, чуть лучше была оценка работы первого месяца работы Барака Обамы в 2009 году – 60% довольных, 33% - нет. А вот Дональд Трамп сходу заработал негативный баланс: в феврале 2017 года 43% отзывались о его деятельности позитивно, а 51% негативно.

Неизвестно, как долго продержится высокая поддержка Байдена, но нельзя не отметить, что он весьма резво взялся за бразды правления, особенно на фоне бездействия Трампа в целом и в последние месяцы президентства особенно. Тут и активные мероприятия по борьбе с коронавирусом, и введение экономических стимулов, и интенсивная международная политика. «Сонный Джо», как обидно называл Дональд Трамп своего на вид довольно ветхого оппонента, оказался весьма энергичен.

Ожидается, что на большой конференции «Консервативное политическое действие» во Флориде, которая пройдет в воскресенье, Трамп заявит о себе как о главном кандидатом в кандидаты на президентские выборы 2024 года. Собственно, можно было и не заявлять, он им и так по факту является. Недавний опрос университета Суффолк и USA Today выявил, что 46% избирателей Трампа поддержат его, если он сформирует свою партию. Для Республиканской партии это было бы убийственным ударом, Трамп это знает и поэтому ведет себя очень уверенно среди тамошней публики. Куда они денутся?

Между тем у самого 45-го президента очередные неприятности. Верховный суд отклонил протест Дональда Трампа против решения окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса истребовать документы, которые бы позволили проследить налоговые отчисления, которые Трамп делал с 2011 года. Офис прокурора Манхэттена ведет расследование возможных банковских, страховых и налоговых махинаций Trump Organization, настроен решительно, и отступать не намерен. Трамп оказался единственным американским президентом, который отказался публиковать свою налоговую декларацию. Одно это уже наводит на мыль, что в ней не все здорово. Да и бизнес-репутация у девелопера из Манхэттена соответствующая.

Сайрус Вэнс не единственный, кто роет под Трампа. И если разыскания увенчаются успехом, политические перспективы бывшего президента сойдут на нет. Сторонники, конечно, найдут тысячу причин считать его несправедливо оболганным демократами, но закон в Америке все еще закон. Характерно, кстати, что сыграть в пользу Дональда Трампа отказался Верховный суд, куда троих кандидатов весьма консервативных взглядов предложил он сам в бытность президентом. Не помогло.