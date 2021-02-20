Во Франции угроза нового локдауна

Не снижающаяся вот уже долгое время статистика заражаемости во Франции не позволяет властям ослабить карантинные меры.

BBC сообщает, что эпицентром инфекции в данный момент является Ницца - более 700 случаев заболевания на 100 тыс. жителей. Это в три раза больше, чем во всей остальной стране, где статистика сейчас составляет 190 заболевших на 100 тыс. человек.

В Ницце и во всем регионе в ближайшие две недели будет действовать частичный локдаун.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация - результат послаблений в рождественский период, когда число международных рейсов на юг Франции выросло с 20 до 120 в сутки, и большинство туристов, по словам мэра Ниццы, не прошли тест на вирус. Также ученые считают, что дает о себе знать попавший в страну британский штамм. Многие магазины в стране работают, но рестораны по-прежнему закрыты. По словам французских властей, сейчас самое главное - избежать третьего общенационального локдауна