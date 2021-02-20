В Германии призвали богатые страны делиться вакцинами
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал богатые страны предоставить часть своих вакцин более бедным государствам. Такое заявление политик сделал на совместной онлайн-пресс-конференции с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом в Берлине.
A fair, global distribution of #covid19 vaccines, diagnostics and therapeutics is important for public health and moral reasons, but it is also in our own interest, says German president Frank-Walter Steinmeier at virtual joint press conference with @DrTedros. pic.twitter.com/tj9sG88V3b— Kai Kupferschmidt (@kakape) February 22, 2021
"В ближайшие недели и месяцы дозы вакцины все еще будут дефицитным товаром повсюду", - подчеркнул глава германского государства, его цитирует Дойче велле.
"Чем скорее мы в Европе и в Германии будем готовы отдать часть того, что для нас зарезервировано, тем быстрее мы сможем сдержать распространение инфекции по всему миру", - добавил Штайнмайер.
По словам политика, то, насколько странам удастся достичь международного сотрудничества в вопросах распределения вакцин, тестов и медикаментов, станет "лакмусовой бумажкой для международной солидарности".