В Германии призвали богатые страны делиться вакцинами

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал богатые страны предоставить часть своих вакцин более бедным государствам. Такое заявление политик сделал на совместной онлайн-пресс-конференции с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом в Берлине.

"В ближайшие недели и месяцы дозы вакцины все еще будут дефицитным товаром повсюду", - подчеркнул глава германского государства, его цитирует Дойче велле.

"Чем скорее мы в Европе и в Германии будем готовы отдать часть того, что для нас зарезервировано, тем быстрее мы сможем сдержать распространение инфекции по всему миру", - добавил Штайнмайер.

По словам политика, то, насколько странам удастся достичь международного сотрудничества в вопросах распределения вакцин, тестов и медикаментов, станет "лакмусовой бумажкой для международной солидарности".