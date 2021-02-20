Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше шести часов

Переговоры Путина и Лукашенко, прибывшего в Россию накануне, начались около 15:00 мск в понедельник. В пресс-службе белорусского президента ранее сообщали, что главы двух государств обсудят совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности.

Встреча президентов России и Беларуси - Владимира Путина и Александра Лукашенко - завершилась в Сочи после более шести часов общения, сообщает РИА Новости.

Во время переговоров президент России отметил, что сотрудничество двух стран востребовано на разных уровнях, в том числе на региональном. По словам Путина, Россия остается самым крупным торговым партнером для Беларуси.

Лукашенко в свою очередь рассказал, что почти все дорожные карты взаимодействия двух стран готовы к подписанию. Белорусский лидер также указал на своевременность и важность финансовой помощи, оказанной Москвой Минску.

Кроме этого, президенты обсудили вакцины от коронавируса. Президент РФ заявил о необходимости объединять усилия по производству вакцин, в том числе с Европой. При этом Лукашенко отметил, что производство вакцины "Спутник V" по российской технологии в Беларуси начнется в марте.

После переговоров лидеры двух государств покатались на лыжах в Красной поляне. После этого они отправились на обед.